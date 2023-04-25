Экс-футболист "Шахтера" и сборной Украины пропал без вести под Бахмутом

Бывший нападающий молодежных составов "Шахтера", винницкой "Нивы" и "Чайки" Михаил Костенко пропал без вести под Бахмутом, сообщила в Facebook мать футболиста. Связь с 26-летним Михаилом, воюющим на Донбассе, прервалась в декабре прошлого года.

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До 15 лет игрок выступал за академии киевского "Арсенала" и "Динамо", с 2012-го по 2016 год был футболистом "Шахтера", где играл за молодежные и дублирующие составы "горняков", Также выступал в аренде в "Александрии" U-19.

В августе 2016 года на правах свободного агента перешел в винницкую "Ниву", затем выступал за "Чайку" и любительские "Джуниорс" Шпитьки и "Полесье" Ставки.

В составе последних становился лучшим бомбардиром Кубка Житомирщины 2021 года, отличившись 7 голами

На счету игрока 1 матч в Кубке Украины (за "Ниву" против "Николаева" (0:2) в 1/16 финала в сезоне 2016/17) и 2 матча за молодежную сборную Украины U-16 в 2012 году.

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