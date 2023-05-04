Экс-игрок сборной Беларуси назвал войну в Украине 'вот такими событиями', которые не такие страшные, как вторая мировая

Бывший футболист московского "Локомотива" Сергей Гуренко побоялся произнести слово "война", отвечая на вопрос о военной агрессии России в отношении Украины. Экс-игрок сборной Беларуси назвал себя оптимистом по жизни с верой в скорейший мир и упомянул вторую мировую.

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Об этом Гуренко заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Так называемый журналист задал бывшему спортсмену вопрос о том, будут ли народы Украины, России и Беларуси в мире, а также поинтересовался жизнью в республике, где продолжает править диктаторский режим Александра Лукашенко.

"Я оптимист по жизни. Мы застали вот такие события, но наши деды жили в худшие времена. Надо верить в лучшее. Жизнь в Беларуси? Плюс‑минус, как в России. Все одинаково. В Беларуси всегда комфортно. В плане перемещений, например, в плане обычной жизни. Все рядом, все близко. А если ты живешь в столице – чисто, зелено, много озер. Когда было открыто небо, 2 часа – и ты в Вильнюсе. Час – и в Варшаве. Живешь в центре Европы. Сейчас все закрыто, много подобных сложностей, но такая жизнь. Что поделаешь?" – сказал Гуренко.

Ранее он предсказал бардак в азиатском футболе в случае, если Российский футбольный союз (РФС) покинет Европу и перейдет в Азию.

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