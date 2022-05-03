Экс-футболиста сборной России затравили свои же за наезд на украинцев и "8 лет Донбасса"

Бывший футболист сборной России Роман Широков получил порцию нелестных комментариев от своих же болельщиков после наезда на игроков сборной Украины. 40-летний Широков по старой "методичке" предъявил претензии, что украинцы молчали все 8 лет, никак не реагируя на "обстрел Донбасса".

Фанаты напомнили Роману, что как можно всерьез воспринимать его слова, если 2 года назад его приговорили к обязательным общественным работам и крупному штрафу за избиение арбитра.

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Многие стали задавать вопрос Широкову, почему же такой "патриот" как он, не уехал воевать на передовую.

Некоторые российские болельщики признавались, что до 24 февраля не верили рассказам, что виновата во всем их страна.

Юзеры задают Роману риторический вопрос, что может быть причиной такого поведения украинцев является то, что "Россия оккупировала украинскую территорию и послала туда террористов вроде Гиркина, попутно накачивая их оружием".

Россияне окрестили личностей вроде Широкова "забавными идиотами".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Широков выступил против отъезда футболистов на европейские чемпионаты. За это болельщики назвали его "отрыжкой деградирующей России". Бывший игрок киевского "Динамо" Александр Алиев пообещал разобраться с Романом Широковым из-за поддержки войны в Украине.