Экс-футболист сборной Украины уехал за границу во время военного положения, использовав португальский паспорт

Бывший футболист сборной Украины и чемпион Европы-1990 среди юниоров Сергей Кандауров на 6-й день вторжения России уехал за границу. 49-летний экс-хавбек взял 39-летнюю жену Наталью и двух детей Ульяну (6) и Григория (11), сел в машину и смог покинуть Харьков.

Сперва Кандауров планировал переждать горячее время в доме, но ситуация поменялась к концу первой недели.

"Я вышел на улицу. Я видел, как мимо проезжали два русских танка и открыли огонь по штабу СБУ. В тот момент я решился ехать", — говорит Сергей в интервью португальской Аbola.

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Поиск бензина в дороге не было самой большой проблемой, учитывая новости о том, что российская армия расстреливала машины с мирными жителями.

"Сначала я боялся уезжать, из Харькова была только одна дорога. Но было много групп помощи, в которых нам подсказывали, по каким дорогам идти", – признается он.

Они добрались до границы с Молдовой и простояли более 4 часов в очереди, но их не пропустили, так как сперва футболист показал пограничнику украинский паспорт. После этого Кандауров отправился на границу с Венгрией, которую смог пересечь благодаря паспорту гражданина Португалии, который он получил, выступая в свое время за местную "Бенфику".

За 8 дней, преодолев 4600 километров между Харьковом и Лиссабоном, Кандауров с семьей добрался в конечную точку путешествия.

"Моя дочь плакала, кричала, говорила: "Я больше не хочу жить в машине", – вспоминает новоявленный португалец, признавшись чтоб не собирается больше возвращаться в Украину и будет пытаться построить новую жизнь с нуля.

25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации в Украине. Мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать страну.

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