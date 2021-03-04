Экс-футболист сборной Украины: фанаты на русском кричали нам "сукин сын"

Футболист "Александрии" Кирилл Ковалец, вспоминая выступления в еврокубках, рассказал, какие из матчей ему запомнились больше всего.

По словам экс-полузащитника молодежной сборной Украины, он остался под впечатлением после игры Лиги Европы против "Сент-Этьена".

"Самый красивый стадион у "Вольфсбурга", но в отношении болельщиков однозначно равных нет фанам "Сент-Этьена". Там невероятные болельщики. Нигде таких не видел. Фанаты сидели как за нашими воротами, так и за "Сент-Этьена". Трибуны заполнились еще до того, как мы вышли на разминку. Кричали нам всякие гадости. "Сукин сын" и всякие другие провокации. Кричали с акцентом на русском, так смешно было. Но мы нормально воспринимали, что еще могут болельщики кричать?" – сказал Ковалец в интервью журналу "Футбол", текст которого приводит "Динамо" от Шурика".

Как сообщал OBOZREVATEL, матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы сезона 2019/2020 "Сент-Этьен" – "Александрия" завершился с сенсационным счетом 1:1.

Встреча бронзового призера минувшего сезона Премьер-лиги Украины и 4-й командой Франции прошла на стадионе "Жеффруа-Гишар" и в ней произошел уникальный эпизод.

Накануне в четвертьфинале Кубка Украины "Александрия" прошла "Днепр-1". В 1/2 финала клуб из Кировоградской области сразится с луганской "Зарей".