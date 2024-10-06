Бывший футболист сборных России U-18 и U-20 Тимур Осмоловский был ликвидирован на войне с Украиной. Прилет дрона Вооруженных сил Украины стало последним, что увидел 24-летний экс-спортсмен.

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В июле 2017 года попал в основную команду "Дружбы" (Майкоп), в августе 2018 года заключил контракт со "Строгино", в марте 2019 года перебрался в дубль грозненского "Ахмата", в июле 2019 года – во вторую команду ЦСКА (Москва).

1 августа 2020 года стал игроком московского "Спартака". Также провел три матча в оккупированном Крыму в футболке алуштинского клуба "Алустон-ЮБК" из Алушты.

С 2021 года после ухода из "Спартака" не играл на профессиональном уровне и завершил карьеру.

В прошлом году Тимофей приехал на Валаам (остров возле Санкт-Петербурга) в качестве волонтера, но уже через несколько дней перешел в трудники на фермерское хозяйство Валаамского монастыря, где нес послушание скотника.

Российская пресса в свое время называла 17-летним Осмоловским "восходящей звездой".

Как сообщал OBOZ.UA, известного российского тренера по каратэ Алексея Ходыкина, который возглавлял в РФ сборную Кемеровской области и был главой Федерации каратэ Новокузнецка, ликвидировали Вооруженные силы Украины.

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