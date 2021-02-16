Экс-футболист "Динамо" назвал единственный минус Киева

Бразильский защитник Бетао, выступавший в 2008–2013 годах в киевском "Динамо" признался в любви Киеву, отметив, что единственный минус столицы Украины – это расизм.

37-летний футболист считает, что город под каштанами – это прекрасное место для жизни, особенно в теплое время года.

"Единственный минус – расизм. Но это проблема не только Украины, а всемирная. В Бразилии расизма не меньше. В Украине я сталкивался с неприятием в сторону темнокожих", – цитирует бразильца Факты.

Бетао рассказал, что особенно "подливало масла в огонь" то, что он темнокожий, а его жена – блондинка.

"Люди видели меня рядом с красивой женщиной, смотрели на меня, затем на машину, затем снова на жену, и так несколько раз. Правда, ничего не говорили", – заявил спортсмен.

Бетао вспомнил, как однажды на рынке он ненароком задел молодую девушку и извинился по-русски.

"Она был с бабушкой и обе в изумлении посмотрели на меня, а затем, когда я уже удалялся, услышал, как она сказала: "Черный человек говорит по-русски". Я обернулся, посмотрел на нее, рассмеялся и пошел дальше", – подытожил Бетао.

Как сообщал OBOZREVATEL, месяц назад Бетао вспомнил, как "Динамо" забило гол, ни разу не коснувшись мяча