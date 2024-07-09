Экс-фаворит Франция против главного претендента Испании: все, что нужно знать о полуфинале Евро-2024
Страсть против фанатизма. Именно таков будет первый полуфинал Евро-2024, сыграют Испания и Франция. Одну команду никто не ожидал на этой стадии перед началом турнира, другой ежедневно пророчили вылет. Но обе они здесь и готовят специфические сюрпризы сопернику. Что нужно знать о сегодняшней встрече? Рассказывает OBOZ.UA.
В этой паре спрятался чемпион. Так считает суперкомпьютер
Остается всего три матча Евро – и прогноз на чемпиона коренным образом изменился. Аналитики обратились за помощью к суперкомпьютеру: тот посмотрел на результаты и ключевые показатели всех участников полуфиналов и теперь у нас совсем другие фавориты. Машина определила, что, вероятнее всего, золотые медали Евро, после победы над Германией, заберет сборная Испании – 32% на ее победу на турнире. Далее следует Франция – 27%. Англия столько же. А вот Нидерланды суперкомпьютер нескрываемо назвал откровенным аутсайдером и полуфинала и возможного финала, если они туда выйдут. То есть, сугубо теоретически, расчеты говорят о победе в сегодняшней игре именно команды де ла Фуэнте.
Известен и рефери матча – на первый полуфинальный матч между сборными Испании и Франции назначен словенский арбитр Славко Винчич. В этом году у него среди больших матчей – финал Лиги Чемпионов. Ассистентами Винчича назначены Томаш Кланчник и Андраж Ковачич, тоже словенцы. На Евро Винчич отдыхал с групповой стадии, там было два матча.
Предыдущие встречи
История встреч Франции и Испании насчитывает 36 матчей! Их можно разделить на несколько этапов, но для более объективного сравнения возьмем самые свежие – с начала этого века. С 2000-го года было одиннадцать встреч (общительные, ЧЕ, ЧМ, ЛН). Преимущество на стороне Фурии Рохи, 6 побед. У французов их 4, еще раз была ничья.
Стоит отметить, что сегодня встретятся команды, не слишком забивающие друг другу. За последние 24 года статистика мячей 14:10 в пользу испанцев. Эта традиция точно продолжится: красные не смогли реализовать немало шансов против Италии и Германии, о голах французов на Евро-24 уже нет сил шутить. Если хоть по одному забьют – уже будет много.
Еще один любопытный факт. В 2000-м году эти сборные встретились на Евро – Франция выиграла матч, а затем сам турнир. В 2012-м произошло возмездие – в Украине и дуэль, и ЧЕ выиграла Испания. Означает ли победа в этой паре 100% заявку на главную победу?
Кадровые потери больше бьют по испанцам
Фурия Роха потеряла трех игроков. Вообще невозможно рассчитывать на Педри – травма выбила его минимум до конца июля. Футболист травмировал колено в победном четвертьфинале с немцами. Медики уже знают о растяжении связок левого колена, но продолжаются дополнительные обследования. Причем только этим чемпионатом лечебный период не ограничится: полузащитник рискует пропустить старт сезона в Ла Лиге и первые матчи ЛЧ. Предварительно операция не понадобится. Также не сыграют из-за дисквалификации Карвахаль и ле Норманн.
Во Франции с кадровым потенциалом не так все плохо. Там наоборот раздумывают, кого убрать со склада – у Дешама проблемы с единообразием. Если де ла Фуэнте хотя бы в третьем матче группы позволил почувствовать вкус Евро запасным игрокам, то у французского коуча многие именитые игроки преимущественно греют скамейку запасных. L'Equipe вообще пишет, что трехцветные планируют выходить на матч без Антуана Гризманна. Тренер хочет нейтрализовать испанский центр и прорывать его скоростными флангами на схеме 4-3-3. Гризе под такие цели вообще не подходит, а вот Дембеле - вполне.
Кстати, такие сливы информации раскритиковали французские фанаты. Их издание RMC Sport обнародовало видео, как футболисты готовятся к пробитию пенальти. То есть команда потенциально готовится к ничьей и послематчевой серии. Фанаты "поблагодарили" своих же журналистов и даже назвали это разглашением государственной тайны.
Что знаем точно – команды мегазаряжены. В Испании в полном порядке главный ассистент Ямал, на космический уровень поднялся Ольмо, Родри и Руис будут строить преимущество в центре, Уильямс будет искать новые попытки прорыва по флангу, а Мората – на острие. Во Франции готовы Салиба с лучшим показателем точных пасов, дриблер Дембеле, мегазащитный Эрнандес, Тчуамени с длинным пасом и идейный Мбаппе. Эта встреча действительно станет показательной по отношению к амбициям игроков сражаться за команду до последнего и мы очень надеемся, что разочарований не будет.
Главные слова
Дидье Дешам на пресс-конференции сказал, что Франции следует больше создавать моменты и, главное, реализовывать их. Также он многое отмечал своих игроков и готовность того же Мбаппе положить на поле 110% собственных сил. Относительно испанцев сказал так:
Испанцы же ставят на практичный футбол, от которого будет результат. Тренер де ла Фуэнте заявил - целью ставит быть лучше Франции и использовать скоростные фланги и контроль от опорников. Вот как он высказался о французах:
Игра Испании против Франции пройдет сегодня на "Альянце-Арене" в Мюнхене. Старт игры в 22 часа. Даже приблизительные склады еще не готовы; оба тренерских штаба внимательно охраняют эту информацию на фоне сливов информации в СМИ. На кону стоит очень многое - финал Евро-2024.