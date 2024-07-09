Экс-фаворит Франция против главного претендента Испании: все, что нужно знать о полуфинале Евро-2024

Страсть против фанатизма. Именно таков будет первый полуфинал Евро-2024, сыграют Испания и Франция. Одну команду никто не ожидал на этой стадии перед началом турнира, другой ежедневно пророчили вылет. Но обе они здесь и готовят специфические сюрпризы сопернику. Что нужно знать о сегодняшней встрече? Рассказывает OBOZ.UA.

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В этой паре спрятался чемпион. Так считает суперкомпьютер

Остается всего три матча Евро – и прогноз на чемпиона коренным образом изменился. Аналитики обратились за помощью к суперкомпьютеру: тот посмотрел на результаты и ключевые показатели всех участников полуфиналов и теперь у нас совсем другие фавориты. Машина определила, что, вероятнее всего, золотые медали Евро, после победы над Германией, заберет сборная Испании – 32% на ее победу на турнире. Далее следует Франция – 27%. Англия столько же. А вот Нидерланды суперкомпьютер нескрываемо назвал откровенным аутсайдером и полуфинала и возможного финала, если они туда выйдут. То есть, сугубо теоретически, расчеты говорят о победе в сегодняшней игре именно команды де ла Фуэнте.

Известен и рефери матча – на первый полуфинальный матч между сборными Испании и Франции назначен словенский арбитр Славко Винчич. В этом году у него среди больших матчей – финал Лиги Чемпионов. Ассистентами Винчича назначены Томаш Кланчник и Андраж Ковачич, тоже словенцы. На Евро Винчич отдыхал с групповой стадии, там было два матча.

Предыдущие встречи

История встреч Франции и Испании насчитывает 36 матчей! Их можно разделить на несколько этапов, но для более объективного сравнения возьмем самые свежие – с начала этого века. С 2000-го года было одиннадцать встреч (общительные, ЧЕ, ЧМ, ЛН). Преимущество на стороне Фурии Рохи, 6 побед. У французов их 4, еще раз была ничья.

Стоит отметить, что сегодня встретятся команды, не слишком забивающие друг другу. За последние 24 года статистика мячей 14:10 в пользу испанцев. Эта традиция точно продолжится: красные не смогли реализовать немало шансов против Италии и Германии, о голах французов на Евро-24 уже нет сил шутить. Если хоть по одному забьют – уже будет много.

Еще один любопытный факт. В 2000-м году эти сборные встретились на Евро – Франция выиграла матч, а затем сам турнир. В 2012-м произошло возмездие – в Украине и дуэль, и ЧЕ выиграла Испания. Означает ли победа в этой паре 100% заявку на главную победу?

Кадровые потери больше бьют по испанцам

Фурия Роха потеряла трех игроков. Вообще невозможно рассчитывать на Педри – травма выбила его минимум до конца июля. Футболист травмировал колено в победном четвертьфинале с немцами. Медики уже знают о растяжении связок левого колена, но продолжаются дополнительные обследования. Причем только этим чемпионатом лечебный период не ограничится: полузащитник рискует пропустить старт сезона в Ла Лиге и первые матчи ЛЧ. Предварительно операция не понадобится. Также не сыграют из-за дисквалификации Карвахаль и ле Норманн.

Во Франции с кадровым потенциалом не так все плохо. Там наоборот раздумывают, кого убрать со склада – у Дешама проблемы с единообразием. Если де ла Фуэнте хотя бы в третьем матче группы позволил почувствовать вкус Евро запасным игрокам, то у французского коуча многие именитые игроки преимущественно греют скамейку запасных. L'Equipe вообще пишет, что трехцветные планируют выходить на матч без Антуана Гризманна. Тренер хочет нейтрализовать испанский центр и прорывать его скоростными флангами на схеме 4-3-3. Гризе под такие цели вообще не подходит, а вот Дембеле - вполне.

Кстати, такие сливы информации раскритиковали французские фанаты. Их издание RMC Sport обнародовало видео, как футболисты готовятся к пробитию пенальти. То есть команда потенциально готовится к ничьей и послематчевой серии. Фанаты "поблагодарили" своих же журналистов и даже назвали это разглашением государственной тайны.

Что знаем точно – команды мегазаряжены. В Испании в полном порядке главный ассистент Ямал, на космический уровень поднялся Ольмо, Родри и Руис будут строить преимущество в центре, Уильямс будет искать новые попытки прорыва по флангу, а Мората – на острие. Во Франции готовы Салиба с лучшим показателем точных пасов, дриблер Дембеле, мегазащитный Эрнандес, Тчуамени с длинным пасом и идейный Мбаппе. Эта встреча действительно станет показательной по отношению к амбициям игроков сражаться за команду до последнего и мы очень надеемся, что разочарований не будет.

Главные слова

Дидье Дешам на пресс-конференции сказал, что Франции следует больше создавать моменты и, главное, реализовывать их. Также он многое отмечал своих игроков и готовность того же Мбаппе положить на поле 110% собственных сил. Относительно испанцев сказал так:

"У всех испанских команд всегда была хорошая полузащита. Они умеют контролировать игру, Родри играет там ключевую роль. Это команда, которая провела лучший Евро на этот момент. Они оставляют невероятное впечатление после каждой игры". - Дидье Дешам, главный тренер сборной Франции

Испанцы же ставят на практичный футбол, от которого будет результат. Тренер де ла Фуэнте заявил - целью ставит быть лучше Франции и использовать скоростные фланги и контроль от опорников. Вот как он высказался о французах:

"Нам противостоит потрясающий соперник. Мы оцениваем потенциал команды, и я думаю, что их потенциал фантастический. У них есть игроки мирового класса. Мне всегда нравится смотреть футбол, особенно такую большую команду, как Франция". - Луис де ла Фуэнте, главный тренер сборной Испании

Игра Испании против Франции пройдет сегодня на "Альянце-Арене" в Мюнхене. Старт игры в 22 часа. Даже приблизительные склады еще не готовы; оба тренерских штаба внимательно охраняют эту информацию на фоне сливов информации в СМИ. На кону стоит очень многое - финал Евро-2024.