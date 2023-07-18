Супруга футболиста лондонского "Арсенала" Александра Зинченко прокомментировала новость, что в Киево-Печерской лавре собирали деньги на залог митрополиту УПЦ (МП) Павлу Лебедю, более известному как "Паша Мерседес". У себя в Instagram Влада Зинченко опубликовала короткий лаконичный сторис с фотографией из церкви, назвав тех, кто это делает одним словом.

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"Е*анулись окончательно", - написала Влада Зинченко.

Ящик для пожертвований на залог был установлен в храме святого Агапита Печерского. "Пожертвования на залог для митрополита Павла" также пытались собирать через электронные сервисы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Служба безопасности Украины разоблачила бывшего настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ (МП) Павла Лебедя, более известного как "Паша Мерседес", на новых фактах подрывной деятельности против нашей страны. В частности, он отрицал существование Украины как суверенного государства.

В пятницу, 14 июля, Лебедю сменили меру пресечения. Скандального клирика перевели с круглосуточного домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 33 миллиона 300 тысяч гривен.

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