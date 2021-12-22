Дзюба двумя неприятными словами описал российских болельщиков

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба считает, что российские любители футбола это неблагодарный народ. Такую емкую характеристику 33-летний игрок дал в интервью Championat.com, отвечая на вопрос о виновниках поражений в команде.

Дзюба уверен, что не стал бы выносить на общее обсуждение разбор полетов в клубе, если б он был там главным тренером. Он не стал бы в публичной плоскости выяснять, кто кому должен был давать пас и не переносил бы ответственность на других.

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"Уже потом, когда сел бы наедине с ребятами, я высказал бы им все, что думаю. Если мы говорим про болельщиков, то это неблагодарный народ в принципе. Все, что не прощалось Черчесову, прощается другим тренерам. Это не хорошо и не плохо, это данность. Поэтому нет критерия — нравится болельщикам. Есть критерий – результат", – заявил россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 ноября, в сети появилось видео, на котором нападающий "Зенита" Артём Дзюба занимается самоудовлетворением. Из-за этой ситуации Дзюбу не стали вызывать в сборную России на ноябрьские матчи.

22 июня Дзюба резко ответил журналисту, встречавшему национальную команду в московском аэропорту "Шереметьево" после вылета с Евро-2020. Подопечные Станислава Черчесова были разгромлены Данией в решающем матче со счетом 4:1.

Напомним, что 8 июля Российский футбольный союз (РФС) объявил о расторжении контракта с главным тренером национальной сборной Станиславом Черчесовым. Это случилось после провала его команды на Евро-2020.

​На континентальном первенстве россияне выиграли только один поединок из трех и заняли последнее место в квартете B, где им противостояли Бельгия, Дания и Финляндия.

Сборную России возглавил Валерий Карпин. Под его руководством команда в последнем туре отбора на чемпионат мира-2022 проиграла сборной Хорватии и не смогла с первого места выйти в финальную часть турнира.

Матч в Сплите на стадионе "Полюд" завершился со счетом 1:0.