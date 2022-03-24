Джонсон предложил провести в Украине Евро-2028 по футболу

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил за проведение финальной части чемпионата Европы по футболу 2028 года в Украине. Комментируя желание Российской Федерации подать заявку организовать турнир, политик назвал эту инициативу смешной.

Интересно, что главным претендентом стать хозяином континентального первенства являются Англия, Уэльс, Шотландия, Северная Ирландия и Ирландия, которые подали совместную заявку. Джонсон отметил, что считает абсурдной саму идею россиян принять Евро-2028, пишет The Guardian.

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"Мысль о том, что в России прямо сейчас возникает какая-либо идея проведения футбольного турнира или любого культурного мероприятия, выходит за рамки сатиры. Я не могу поверить, что кто-то серьезно рассмотрит их предложение, и да, я думаю, что лучше всего было бы, если бы все российские силы немедленно ушли из Украины, а турнир передали украинцам", – сказал Джонсон.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная России по футболу окончательно лишилась шансов выступить на чемпионате мира 2022 года. Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) оставил в силе решение Международной федерации футбола (ФИФА) присудить россиянам поражение в стыковом матче квалификации к Мундиалю с Польшей.

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