Джокер сборной Украины Довбик похвастался фото с женой на Мальдивах

Многие украинские футболисты в зимнее межсезонье по традиции отправляются отдыхать в теплые края. Присоединился к этой компании и лучший бомбардир первой части сезона чемпионата Украины Артем Довбик из "Днепра-1". Джокер сборной Украины, запомнившийся голом в ворота шведов на Евро-2020, улетел с женой Юлией на Мальдивы.

Фотографиями с пляжей Индийского океана 24-летний уроженец Черкасс поделился на своей странице в Instagram. Погода и обстановка в райском уголке располагает к романтике.

Видео дня

Именно там Артем 23 декабря поздравил жену с днем рождения. "Люблю, ценю и обожаю", – подписал футболист кадр на лежаке.

С Юлией будущий футболист знаком еще с детских лет.

В юношеские годы парень и девушка почувствовали, что им комфортно вместе, и со временем стали супругами.

Кстати, на Мальдивах уже засветился динамовец Виктор Цыганков, а Довбик встретил другого киевлянина – партнера по сборной Александра Тымчика.

До зимней паузы в украинской Премьер-лиге Артем успел забить 14 мячей – на три больше, чем Цыганков. Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" торгуется за джокера сборной Украины с "Днепром-1".

Также в Европе устроили охоту за Довбиком.