'Динамо' торгуется за джокера сборной Украины с 'Днепром-1' – СМИ

Один из лучших нападающих украинского футбола, Артем Довбик из "Днепра-1, серьезно заинтересовал киевское "Динамо". Чемпион Украины хочет приобрести лучшего бомбардира нынешнего сезона Премьер-лиги и ведет переговоры с его клубом.

Об этом рассказал в эфире своего YouTube-канала журналист-инсайдер Игорь Цыганык. По его информации, инициатором перехода является главный тренер "Динамо" Мирча Луческу.

Однако для приобретения 24-летнего форварда сборной Украины киевлянам придется раскошелиться. "Днепр-1" оценивает Довбика не менее, чем в 12 миллионов евро, а хотел бы получить и все 15.

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Особенностью в возможном трансфере является тот факт, что в случае продажи Артема "Днепр-1" получит лишь 50% всей суммы. Ведь ранее футболист принадлежал датскому "Мидтьюлланду", и тот отпустил его в Украину только с опцией получения половины суммы при следующем переходе игрока.

Интересно, что летом Довбиком интересовался и второй наш град – "Шахтер". Однако вскоре "горняки" купили Лассину Траоре и на время закрыли вопрос с форвардом. Правда, напомним, 20-летний парень из Буркина-Фасо получил серьезную травму и вряд ли вернется в строй в ближайшие месяцы. Поэтому донецкий клуб может снова заняться поиском классного нападающего.

В первой части сезона УПЛ 2021/2022 Артем забил 14 мячей. На чемпионате Европы летом 2021 года он запомнился победным голом в ворота сборной Швеции в дополнительное время поединка 1/8 финала.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Европе устроили охоту за джокером сборной Украины по футболу. Довбик также интересует клубы Италии, Англии и Германии.