Криштиану Роналду вырубил стюарда перед матчем Лиги чемпионов. Фотофакт

Криштиану Роналду стал участником неприятного эпизода перед матчем 1-го тура Лиги чемпионов с "Янг Бойз". Португальский лидер "Манчестер Юнайтед" на разминке попал мячом в голову девушке-стюарду, вырубив несчастную.

На помощь пострадавшей сперва кинулись ее коллеги, а спустя некоторое время к лежавшему на земле стюарду подошел и сам виновник.

Роналду поинтересовался о состоянии здоровья девушки, и извинился за сложившуюся ситуацию.

Cristiano Ronaldo knocked out a steward with his shot in training before the match.



He jumped the barrier to check up on him while he received medical attention ❤️pic.twitter.com/YOBkqs3fEV