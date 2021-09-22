Появились фото знаменитой "Донбасс Арены": разруха, сорняки и мертвые деревья

Спортивный комплекс "Донбасс Арена" в ныне оккупированном Донецке находится в ужасном состоянии. Современный стадион, построенный в 2009 году, сейчас похож на "заброшку" и зарастает сорняками.

На парковой части возле стадиона летом-2021 было видно нескошенную траву, а между плитками тротуарной дорожки росли кусты. Некоторые деревья засохли, но их никто не убрал, пишет "РБК-Украина". Издание решило вспомнить историю знаменитого спорткомплекса и поделилось фотографиями, деланными в июле.

На момент возведения донецкий футбольный стадион по стандартам УЕФА и ФИФА соответствовал классу "элит". На арене за спортивными мероприятиями могли наблюдать более 52 тысяч зрителей, а строительство комплекса стоило около 400 млн долларов.

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Помимо работ над самым зданием арены, в парке вокруг были высажены молодые деревья и кусты. Планировалось, что осенью ярко-оранжевая и красная листва будет напоминать клубные цвета ФК "Шахтер". Парковая зона обошлась в 30 млн долларов.

Последний матч на "Донбасс Арене" состоялся 2 мая 2014-го ("Шахтер" – "Ильичевец"). В том же году стадион несколько раз попадал под обстрел. Тогда пострадали стеклянный фасад, коммуникации и оборудование.

С тех пор сооружение в подконтрольном оккупационным силам городе было заброшено и медленно "умирает".

Как видно на фото, скульптуры животных, которые были размещены возле "Донбасс Арены", все еще там остались. Однако практически все фигурки разбиты и покрылись трещинами.

Как писал OBOZREVATEL: