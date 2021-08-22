"Просто умирает..." Блогер показал, как сейчас на самом деле выглядят стадионы в Донецке. Фотофакт

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Футбол
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Донбасс Арена

Спортивный блогер издания Tribuna.com впервые за семь лет приехал из Киева в родной Донецк, где прошелся по главным спортивным аренам оккупированного города. По словам автора, город не изменился в лучшую сторону, а застыл в безвременье.

В список объектов, где побывал блогер, вошли "Донбасс Арена", РСК "Олимпийский", ЦС "Шахтер" и ДС "Дружба".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим побывать на фотоэкскурсии.

"Донбасс Арена"
"Сегодня "Донбасс Арена" выглядит так же масштабно и величественно. Но не чувствуется жизни во всем этом великолепии"
"Если стадион со стороны выглядит все таким же, каким я его запомнил, то территория вокруг сейчас плохо ухоженная"
Видео дня
"Никаких спортивных мероприятий на стадионе сейчас не проводят"
"Сама арена поддерживается в минимально необходимом для выживания порядке"
РСК "Олимпийский"
"Визуально он совсем не изменился. Со стороны улицы Артема все так же стоит памятник Сергею Бубке. "
"Теннисные корты простаивают без дела, выглядят слегка заброшенными"
ЦС "Шахтер"
"ЦС "Шахтер" в плачевном состоянии как снаружи, так и внутри"
"Картина, которая открывается глазу, если заглянуть внутрь, напоминает документальные фильмы в стиле "Жизнь после людей"
"Сейчас этот стадион просто умирает"
ДС "Дружба"
"После пожара в мае 2014-го, и последовавшего разграбления, Дворец спорта так и замер в том состоянии"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный в прошлом игрок "Шахтера" Виталий Виценец приехал погостить в родной Донецк, где первым делом посетил некогда родной стадион. 30-летний экс-полузащитник сфотографировался на фоне "Донбасс Арены", а также показал, как сейчас выглядит спорткомплекс изнутри.

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