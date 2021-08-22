Спортивный блогер издания Tribuna.com впервые за семь лет приехал из Киева в родной Донецк, где прошелся по главным спортивным аренам оккупированного города. По словам автора, город не изменился в лучшую сторону, а застыл в безвременье.

В список объектов, где побывал блогер, вошли "Донбасс Арена", РСК "Олимпийский", ЦС "Шахтер" и ДС "Дружба".

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим побывать на фотоэкскурсии.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный в прошлом игрок "Шахтера" Виталий Виценец приехал погостить в родной Донецк, где первым делом посетил некогда родной стадион. 30-летний экс-полузащитник сфотографировался на фоне "Донбасс Арены", а также показал, как сейчас выглядит спорткомплекс изнутри.