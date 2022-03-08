'Должен знать каждый оккупант': экс-тренер 'Динамо' Хацкевич восхитился украинцами

Украинский народ и его стремление к свободе и независимости невозможно сломать никакими военными операциями. При этом со времен аннексии Крыма и вторжения России на Донбасс в 2014 году украинцы научились давать отпор оккупантам из РФ.

Такое мнение в интервью Zerkalo.io выразил бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич. Белорусский специалист также осудил своих соотечественников, которые поддерживают нападение России на Украину.

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"Я вижу, как в Украине любят свою страну. И мне иногда даже стыдно за белорусов. В нашем гимне есть слова: "Мы, беларусы – мірныя людзі". И этим многое сказано. А в украинском гимне звучит фраза: "Душу й тіло ми положим за нашу свободу". Вот ребята и пошли защищать свою родину. И будут это делать, пока не умрут. Украинскую волю и дух не сломить – это должен знать каждый оккупант. Страна с 2014 года находится в состоянии войны и научилась давать отпор. Народ стал сплоченнее", – сказал Хацкевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-наставник киевского "Динамо" Александр Хацкевич развенчал фейки Кремля о борьбе в Украине с русскоязычным населением. Он также выразил желание на то, чтобы россиян, поддерживающих вторжение в Украину, привезли в нашу страну.