Экс-тренер 'Динамо' Хацкевич: хочется, чтобы 'спасителей' Украины привезли сюда. Пусть увидят все, что уже натворили

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич выразил желание на то, чтобы всех россиян, которые поддерживают войну в Украине, привезли в нашу страну. Это, по мнению белорусского специалиста, могло бы открыть глаза гражданам РФ на происходящее и развеять фейки Кремля об ущемлении русского языка.

Об этом сам Хацкевич рассказал в интервью Zerkalo.io. Он подчеркнул, что никогда не испытывал проблем из-за того, что не общается в быту на украинском.

Видео дня

"Я отлично понимаю язык, могу на нем общаться. Но больше думаю и говорю на русском. Так вышло – и ничего. Никогда не было из-за этого негатива, за 26 лет ни один бандеровец меня не укусил и не перегрыз горло. Не понимаю, откуда эти фейки, что здесь кого-то кошмарят из-за языка. Не увидел этого ни во Львове, ни в Ивано-Франковске, ни в Ужгороде – самых западных точках. Хочется, чтобы "спасителей" Украины и их детей погрузили и привезли сюда на автобусную экскурсию. Пусть увидят все, что уже натворили", – сказал Хацкевич.

Он добавил, что российская пропаганда зомбирует людей, выдавая ложь за правду. "В России пропаганда очень сильно повлияла на сознание людей. Не каждый воспринимает информацию критически. Если смотреть госТВ, то умрешь на 20 лет раньше. Идет постоянное зомбирование – телевизору верят больше, чем своим близким и друзьям, которые все видели своими глазами", – отметил экс-тренер "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля назвал россиян нацией зомбированных патологических трусов.