'Должен вернуться в Украину': экс-игрок сборной РФ рассказал, как Россия обманывает Крым

Руководство Российского футбольного союза (РФС) старается замалчивать тему с Крымом и не вести диалог с ним, так как его принятие в состав организации будет означать полную изоляцию в Европе. При этом функционеры страны-агрессорки пытаюся тщательно избегать даже намеков на такое развитие событие в своих действиях, хотя на словах активно высказываются за подобные решения.

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Об этом в интервью YouTube-каналу Ксении Собчак "Осторожно: Собчак" заявил бывший нападающий "Крыльев Советов" Евгений Савин. Экс-футболист, в активе которого есть попадание в заявку на один из матчей национальной команды, также раскритиковал своих соотечественников за молчание о войне в Украине.

"Крымский футбол сейчас... Я когда его обсуждал в РФС, то понял, что есть четкая команда сверху, чтобы эту тему вообще не поднимать. Потому что если принять крымский футбол, это означает большой скандал, который России тоже не нужен. Поэтому что должен сделать крымский футбол? Вернуться на территорию Украины и играть в чемпионате Украины. Выпуск с украинскими футболистами – это на 70% то, что хотел увидеть я. То, что там нет ответов российских спортсменов, – это потому, что они обосс*ные и боятся говорить на эту тему", – сказал Савин.

Отметим, что Евгений назвал Россию террористическим государством, за преступления которого несут ответственность все граждане РФ. Он также снял большой ролик о наших футболистах в Европе, после чего пропагандисты телеканала "Матч ТВ" устроили травлю Савина, которого назвали "Иуда из Ютуба".

Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный нападающий киевского "Динамо" и "Милана" Андрей Шевченко рассказал, как был поражен первым визитом в столицу Украины после полномасштабного вторжения России.

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