'У меня отняли': Шевченко вспомнил, как приехал в Киев после вторжения России

Легендарный нападающий киевского "Динамо" и "Милана" Андрей Шевченко был поражен первым визитом в столицу Украины после полномасштабного вторжения России. Бывший футболист отметил, что никогда не видел родной город настолько опустевшим, ведь в нем всегда кипела жизнь.

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Об этом Шевченко рассказал в интервью изданию Vogue. Он добавил, что ему важно приезжать в Украины во время войны. Прославленный бомбардир отметил, что несмотря на печальную атмосферу в Киеве, он увидел доказательства несломленности нашего народа, который борется за свою свободу и независимость.

"Для меня было важно приехать в Украину. На самом деле, я первые два месяца чувствовал, будто у меня что-то отняли. Хотел на мою родную землю, в мой родной город. Такого Киева я не видел никогда. Очень мало людей в целом – и много военных из оружием. Я гулял по городу, ходил по местам, которые любил. Не знаю, почему-то это было мне нужно. Обгоревший дом на Оболони, где я вырос. Блокпосты и ежи возле дома, где живу. С одной стороны, чувствуешь огромную боль от осознания того, что произошло, сколько страданий, сколько смертей и разрушений нам принесли. С другой – восхищаешься несгибаемостью людей", – сказал Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший главный тренер сборной России Олег Романцев вспомнил, как буквально потерял сознание после легендарного гола Андрея Шевченко в матче отбора Евро-2000.

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