Экс-игрок сборной России: мы представители страны, которая выступает как террорист
Бывший футболист самарских "Крыльев Советов" Евгений Савин назвал Российскую Федерацию террористическим государством, за преступления которого несут ответственность все его соотечественники. Он считает людоедской войну РФ против Украины и призвал высказываться против вторжения.
Такое мнение Савин выразил в интервью YouTube-каналу Ксении Собчак "Осторожно: Собчак". Экс-нападающий, который один раз в карьере попал в заявку национальной команды страны-агрессорки, подчеркнул, что санкции в отношении России касаются всех жителей РФ.
"Если война, то это война. Сейчас для меня не существует полутонов. Либо ты смотришь на это, и ты с этим согласен. Либо молчишь, обманываешь себя... Либо – нет, говоришь, как есть. Кто вынуждает остаться в России? Кто вынуждает молчать? Ты просто делаешь выбор. Либо согласен и находишь себе миллиард оправданий. Если тебя не слышат, собирай манатки и езжай нах*р. Если твоя страна в мирное время нападает на соседа, бомбит города, убивает людей и детей, будь готов к тому, что у тебя не будет чемпионатов мира, лиг чемпионов, Олимпиад... Потому что мы представители страны, которая сейчас выступает как террорист. И это коснется всех. Если твоя страна делает такую вещь, как война, – полномасштабную, людоедскую – то страдают от этого все", – сказал Савин.
Напомним, Евгений осудил военное вторжение России в Украину. Он снял большой ролик о наших футболистах в Европе, после чего пропагандисты телеканала "Матч ТВ" устроили травлю Савина, которого назвали "Иуда из Ютуба".
Как сообщал OBOZREVATEL, легендарный нападающий киевского "Динамо" и "Милана" Андрей Шевченко рассказал, как был поражен первым визитом в столицу Украины после полномасштабного вторжения России.
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