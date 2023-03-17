''Динамо'' – ''Заря'': где смотреть центральный матч 19-го тура УПЛ

Киевское "Динамо" в субботу, 18 марта, сыграет с луганской "Зарей" в центральном матче 18-го тура украинской Премьер-лиги. Подопечные Мирчи Луческу примут своего конкурента в турнирной таблице первенства на поле клубного стадиона имени Валерия Лобановского. Начало игры – в 14:00.

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Любители футбола смогут наблюдать за игрой благодаря прямой трансляции на телеканале 2+2. Он также доступен на видеосервисах Megogo и Volia TV.

Также игру можно будет посмотреть на официальном канале киевского "Динамо" в YouTube, а также интернет-площадках проекта Football Hub.

Аналитики считают фаворитом встречи столичную команду. Ставки на победу "Динамо" принимаются с коэффициентом 1,86. Ничья оценивается котировкой 3,60. А показатели на успех "Зари" достигают уровня 4,00.

В турнирной таблице киевляне отстают от идущего на третьем месте соперника на одно очко. Луганская команда тренера Патрика ван Леувена отлично стартовала в весенней части сезона, выиграв оба своих матча у "Ворсклы" и "Львова". Динамовцы же сначала проиграли "Ингульцу", а затем обыграли "Днепр-1".

Как сообщал OBOZREVATEL, главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу впервые заговорил о том, что в ближайшее время может покинуть свой пост.

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