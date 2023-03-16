''Наступает момент...'' Луческу сделал заявление о своем будущем в ''Динамо'', упомянув сирены воздушной тревоги

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу откровенно рассказал о ситуации в Украине и о том, что его уход с тренерской работы близок. В интервью румынскому изданию Sport Total FM, 77-летний специалист заявил, что ему очень сложно добиваться высоких результатах в нынешних условиях.

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Луческу говорит, что остался в Киеве, несмотря на войну, потому что никогда не был трусом. В то же время многие легионеры были вынуждены уйти, а его команда пострадала в плане результатов. Это , что заставило Мирчу Михайловича задуматься о завершении карьеры в столичной команде.

"Тут продолжают выть сирены воздушной тревоги. Сегодня было несколько раз во время тренировки и после. В такой ситуации я мог бы уйти в "Фенербахче" летом. "Динамо" пригласило меня 2 года назад, когда я решил уйти, они меня убедили, я пришел, я добился успеха, 3 титула за год, после чего пришло это безумие, это беда, которая все изменило", – отметил наставник.

Луческу признался, что он остался в Украине, так как не может жить без футбола.

"Но я не знаю, как долго я буду тут работать, потому что наступает момент, когда я должен сказать, что все кончено. Я, конечно, тоже думаю об этом моменте, но до сих пор еще не принял окончательного решения. Все очень сложно, когда не видишь света в конце туннеля и не знаешь, как долго это будет длиться", - добавил Луческу.

По словам Мирчи Луческу, тренер, привыкший к успеху и всему этому, страдает вдвое больше, чем тот, кто привык к чему-то другому.

"Очень сложно, когда ты всю жизнь боролся за победу, а потом смирился с ненормальной ситуацией. А это ненормальная ситуация, когда ты в первую очередь думаешь не о тренировках, а только о том, что происходит вокруг и о тех, кто страдает. Я думаю о своих игроках, им трудно тренироваться, так как у них есть другие заботы, связанные с семьей, друзьями.. Это непросто", — подытожил главный тренер "Динамо".

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