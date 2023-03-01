''Динамо'' в последний день трансферов купило нового футболиста и вернуло старого

Киевское "Динамо" в последний день трансферного окна подписало контракт с 19-летним опорным полузащитником северомакедонской "Шкендии" Решатом Рамадани. Решат является игроком сборной Северной Македонии U-21 и имеет опыт выступлений в Лиге конференций (провел три матча).

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Талантливый хавбек дебютировал за первый состав "Шкендии" в прошлом сезоне (7 матчей, 1 гол), а в текущем сезоне 2022/23 стал основным игроком команды из Тетово, за которую провел 15 поединков.

У себя в социальных сетях "Динамо" достаточно неординарно представила новичка.

Кроме этого, столичный клуб дозаявил на вторую часть сезона венесуэльского нападающего Эрика Рамиреса, вернувшегося из аренды из "Слована". За полгода в словацком клубе 24-летний венесуєлец провел 31 игру, отметившись 7 забитыми мячами и 2 ассистами.

Рамирес пришел в "Динамо" в июле 2021 года. За венесуэльца украинская команда заплатила 1,75 миллиона евро (55 млн грн), а также 20% от суммы будущей перепродажи игрока.

Напомним, что подопечные Мирчи Луческу стартуют во второй части чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге 4 марта. "Бело-синие" на своем клубном стадионе в столице сыграют против "Ингульца" из пгт. Петрове (Кировоградская область).

Перед возобновлением чемпионата киевляне с 30 очками занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Днепра-1" на 5 пунктов. Вторым идет донецкий "Шахтер" (33 балла).

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