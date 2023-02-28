Где смотреть старт ''Динамо'' в УПЛ в 2023 году. Расписание трансляций

Киевское "Динамо" в субботу, 4 марта, стартует во второй части чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Подопечные Мирчи Луческу на своем клубном стадионе в столице сыграют против "Ингульца" из пгт. Петрове (Кировоградская область).

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Встреча 16-го тура начнется в 14:00. В прямом эфире матч будет показан по телеканалу "2+2", который доступен в эфирном цифровом вещании T2, а также входит в подписку "Максимальная" медиасервиса MEGOGO.

Перед возобновлением чемпионата киевляне с 30 очками занимают третье место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Днепра-1" на 5 пунктов. Вторым идет донецкий "Шахтер" (33 балла).

"Горняки" накануне дебютировали в зимней части УПЛ сезона 2022/2023 победой над закарпатским "Минаем". Перенесенная игра 9-го тура завершилась со счетом 4:1.

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