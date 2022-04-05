'Динамо' – 'Спортинг': где смотреть онлайн 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА

Юношеская команда киевского "Динамо" в четверг, 7 апреля, проведет поединок 1/8 финала Лиги УЕФА. Соперником команды Игоря Костюка станет португальский "Спортинг".

Встреча пройдет на стадионе "Джулешти" в столице Румынии Бухаресте. Арена была открыта 26 марта, а динамовцы станут участниками первого международного поединка на ее поле. Начало игры – в 15:00 по киевскому времени.

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Увидеть важный для юных киевлян матч можно будет на видеоплатформе Megogo, которая проведет трансляцию бесплатно для всех украинских любителей футбола. Кроме того, показ матча из Бухареста будет организован клубным телеканалом "бело-синих" – "Динамо TV", прямой эфир которого также доступен на Megogo.

Отметим, что изначально встреча должна была состояться в Киеве 2 марта, а затем была перенесена на 9-е. В итоге из-за широкомасштабного вторжения России в нашу страну Европейский футбольный союз (УЕФА) предложил командам сыграть на нейтральном поле.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис опроверг слухи о том, что выезд команды за границу для проведения серии благотворительных матчей связан с желанием клуба продать ведущих футболистов.

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