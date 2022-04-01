Суркис: ни один из наших игроков весной не покинет 'Динамо'

Президент "Динамо" Игорь Суркис эксклюзивно для ТаТоТаке прокомментировал выезд своей команды за границу.

– Правда ли, что ваш клуб получил специальное разрешение от Минмолодежиспорта?

– Да, он действует с 1 апреля, и это не шутка. Мы обратились с инициативой проведения благотворительных матчей с европейскими клубами, вся выручка от которых будет направлена на борьбу Украины с российским агрессором. Есть вероятность, что в рамках этих матчей перед зрителями будут выступать наши артисты, которые сейчас находятся за границей. Собранные средства будут отправлены в ВСУ, на благотворительные и волонтерские цели каждой из принимающих сторон.

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– Есть версия, что таким образом вы хотите реализовать несколько своих игроков к закрытию трансферного окна, которое в случае с украинскими футболистами открыто до 7 апреля.

– Думаю, 8 апреля вы мне такие вопросы задавать не станете. Ни один украинский игрок не будет продан в это трансферное окно. Вопросы о переходах будут рассматриваться не раньше летнего трансферного периода. Более того, мы и легионеров – таких как Вербич и Кендзера – отпустили только на арендных правах. Все наши футболисты, учитывая игроков юношеской команды, подписали документ о своем возвращении в страну после окончания благотворительных матчей и поединка Юношеской лиги УЕФА против "Спортинга" соответственно.

Временно остаться за границей смогут только сборники, если вопрос их подготовки к стыковым матчам будет официально решен на уровне УАФ и государственных ведомств.

– Какие клубы станут соперниками первой команды "Динамо"?

– Первыми нашу инициативу поддержали "Стяуа" и "Легия". Стартовым, скорее всего, станет матч в Варшаве, который состоится 12 апреля. До этого времени мы будем базироваться в Румынии. Кроме того, Мальдини подписал соответствующее письмо от "Милана". Готовность сыграть с нами для Украины выразили ПСЖ и Барселона. Эти клубы сейчас ищут окна в своем календаре. Мирча Луческу говорил на эту тему и с Пепом Гварделой. Надеемся, что и "Ман Сити" тоже попытается найти дату для проведения такой игры.

– Если первый матч состоится 12 апреля, то зачем уезжать так рано?

– Игрокам нужно провести полноценный тренировочный процесс, хотите ли вы, чтобы мы вышли против грандов, чей сезон в разгаре, и опозорились? В Румынии к первой команде присоединятся Сергей Сидорчук и Артем Беседин, уже работающие там с молодежью. А также тренерский штаб во главе с Мистером.

– Правда ли, что вы предлагали "Шахтеру" сыграть одной командой?

– Да, мы и сейчас с радостью пригласим на сбор и на эти матчи Пятова, Степаненко, Кривцова и других... Нужно показать, что мы едины от Запада до Востока, Киева до Донбасса. "Динамо" открыто осуждает агрессию, сам я проклинаю тот день, когда на нашу землю ступила нога русских оккупантов. Сейчас нам нужно сделать все, чтобы сберечь наши клубы, наш чемпионат, наш футбол...