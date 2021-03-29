"Динамо" следило за игроком сборной Финляндии в матче с Украиной – СМИ

Селекционная служба "Динамо" следила за полузащитником сборной Финляндии Гленом Камара в матче против Украины в отборе на ЧМ-2022, который закончился вничью 1:1.

Как сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside", представителям киевского клуба понравилось то, что они увидели, поскольку Камара достойно отыграл в центре поля. Несмотря на это, переезд футболиста в столицу нашей страны является маловероятным из-за финансовой стороны вопроса.

Контракт финна с шотландским "Рейнджерс" истекает только летом 2023 года, а сумма отступных за него составляет 6 миллионов евро.

Глен Камара привлек интерес "Динамо" Telegram-канал "Динамо Киев Inside"

Отметим, что Камара является воспитанником лондонского "Арсенала", но за первую команду отыграл лишь один поединок. После нескольких сезонов в аренде он перешел в "Данди", а затем усилил состав "Рейнджерс" в 2019-м.

В нынешнем сезоне на его счету 43 матча, 2 гола и 1 результативная передача. Стоимость Глена по версии портала Transfermarkt составляет 4,5 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, в недавнем матче Лиги Европы между "Рейджерс" и "Славией" Камара якобы оскорбили на расистской почве. После окончания встречи он побил обидчика в подтрибунном помещении.