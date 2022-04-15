'Динамо' придется заплатить 20 млн евро за футболиста сборной Украины

Киевскому "Динамо" придется заплатить космические 20 миллионов евро за полноценный трансфер нападающего сборной Украины Артема Довбика. Руководство "Днепр-1" не намерено задешево отпускать футболиста, который вывел национальную команду в четвертьфинал Евро-2020.

По данным журналиста Игоря Цыганыка, на украинского форварда кроме "Динамо" претендует один из клубов итальянской Серии А, пишет FootballHub. 24-летний игрок сборной Украины может покинуть свою нынешнюю команду уже нынешним летом.

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"Ценник этого форварда очень высок. Если речь идет о киевском "Динамо". Если киевляне захотят выкупить этого нападающего, им придется заплатить именно такую сумму – 20 миллионов евро. Какие будут другие варианты? Могу сказать, что достаточно серьезный вариант по Довбику – из Италии. Насколько мне известно, – это "Торино". Клуб готов заплатить серьезные деньги, но цена пока обсуждается. Цена интересная и перспектива продолжения карьеры Артема тоже интересна. Скорее всего, это уже будет с лета", – сказал Цыганык в эфире авторской программы.

Отметим, что сейчас Довбик начал выступления за "Динамо" в благотворительных матчах за мир в Украине на правах аренды.

Как сообщал OBOZREVATEL, Артем Довбик был вызван в сборную Украины для подготовки к стыковым матчам ЧМ-2022. Кроме нападающего "Днепра-1" в список тренера Александра Петракова вошли еще 24 игрока украинских команд.