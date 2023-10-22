'Динамо' проиграло во втором матче подряд в УПЛ. Видео

Киевское "Динамо" проиграло "Днепру-1" в 11-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Встреча на столичном стадионе им. Лобановского завершился со счетом 0:1.

С первых минут гости завладели инициативой, уверенно играя первым номером. Было видно, что Луческу очень сложно без травмированного Ярмоленко. Команда предлагала критично мало креатива, не сделав за первый тайм ни одного удара в створ ворот.

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В тоже время подопечные Максимова демонстрировали грамотный комбинационный футбол, открыв счет на 13-й минуте.Гениальная передача Пихаленка через все поле нашла Филипова, тот отдал на Гуцуляка, который спокойно между ног Попова пробил в нижний угол.

Во второй половине встречи рисунок игры не поменялся. "Динамо" ничего не смогло создать в атаке, полностью уступив в тактическом плане сопернику.

Это стало вторым поражением для "бело-синих" подряд. 6 октября подопечные Мирчи Луческу в невероятно зрелищном выездном поединке уступили житомирскому "Полесью" – 2:3.

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