"Динамо" подписало двух новых футболистов

В киевское "Динамо" перешли два футболиста полтавской "Ворсклы" – 18-летние Илья Ганджук и Олег Власов. С обоими игроками, которые ранее выступали за юношескую команду полтавчан, подписаны контракты сроком на три года.

Как информирует пресс-служба столичной команды, после прохождения процедуры заявки в Премьер-лиге, оба футболиста могут выступать за "Динамо" в чемпионате, Кубке Украины, национальном Суперкубке, а также молодежном и юношеском первенствах.

Власов в УПЛ провел за "Ворсклу" 4 матча, сыграв в общей сложности 305 минут. Отметился желтой карточкой на 90-й минуте встречи с "Зарей" (2:2).

Ганджук также сыграл в общей сложности 305 минут в УПЛ, забив 8 ноября 2020-го гол "Заре".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" в четверг, 11 марта, проведет первую встречу в рамках 1/8 финала Лиги Европы. В столице Украины подопечные Луческу сразятся с испанским "Вильярреалом". Уже был опубликован список телеканалов, показывающих матч.