"Динамо" отказалось продавать футболиста сборной Украины зарубежному гранду – СМИ

Киевское "Динамо" отказалось продавать своего защитника Александра Сироту в "Базель", сообщает Telegram-канал BurBuzz. По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса вице-чемпион Швейцарии предпринял несколько попыток, но киевляне ответили отказом.

21-летний футболист сборной Украины в текущем сезоне принял участие в 18 матчах, в которых забил 1 гол. По данным авторитетного портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 3 миллиона евро.

2 октября 2020-го подписал 5-летний контракт с "Динамо". Договор рассчитан до 30 сентября 2025 года.

"Базель" после 18 туров занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Швейцарии. Команда выиграла группу Лиги Конференций, где выступала вместе с "Карабахом", "Омонией" и "Кайратом". Швейцарцы сыграют в 1/8 финала турнира.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году Сирота стал героем вирусного видео во время тренировки сборной Украины

Национальная команда собралась в Киеве на стадионе Банникова, где отрабатывала различные тактические схемы и технические элементы.

В одном из эпизодов Сирота смог уложить на газон главного тренера команды Андрея Шевченко.