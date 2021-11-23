"Динамо" обыграло мюнхенскую "Баварию" в заснеженном Киеве, забив два безответных гола в Юношеской Лиге чемпионов

Молодежный состав киевского "Динамо" со счетом 2:1 обыграл сверстников из мюнхенской "Баварии" U-19 в Юношеской лиге УЕФА. Матч состоялся на столичном стадионе им. Лобановского.

"Бело-синие" с первых минут пошли в атаку и смогли отметиться уже в дебюте встречи. На 7-й минуте Яцык точным ударом головой над голкипером открыл счет.

Забив гол, киевляне и не думали расслабляться, продолжая атаковать. Диалло мог забивать, но его удар пришел в защитника, а выстрел Дячука пришелся в перекладину. Зрители в первом тайме голов так и не увидели.

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До конца игры у гостей особых моментов не было, но перед финальным свистком мюнхенцам удалось сократить отставание до минимума.

Взятие ворот организовали вышедшие на замену футболисты – после розыгрыша углового Хепберн навесил, а Дибрани нанес точный удар.

Динамо К U-19 Украина – Бавария U-19 Германия 2:1 (1:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 7 Яцык, 2:0 – 69, пенальти Бражко, 2:1 – 90 Дибрани.

Динамо К U-19 – Нещерет, Бенедюк (Малыш, 89), Дячук, Боль, Вивчаренко, Бражко, Яцык (Филатов, 81), Мельниченко (Эль-Хамишли, 70), Диалло, Попов (Горбач, 89), Волошин.

Бавария U-19 – Шенк, Янитцек, Buchmann, Херольд, Вениг, Ибрагимович, Незири (Йылдыз, 63), Аитамер (Дибрани, 73), Ваннер, Саньянг, Мамедова (Хепберн, 73).

Предупреждения: Янитцек (82), Дячук (88), Бражко (90), Боль (90), Вивчаренко (90), Йылдыз (90).

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом туре "Динамо" U-19 разбило каталонскую "Барселону" в Юношеской лиге УЕФА (4:1). Благодаря этой победе "бело-синие" точно сыграют в плей-офф турнира.