"Динамо" свело вничью матч с клубом из немецкой Бундеслиги. Видеообзор

"Динамо" сыграло вничью с середняком элитного немецкого дивизиона (Бундеслиги) на тренировочном сборе в Австрии. Поединок против "Униона" закончился со счетом 1:1.

Подопечные Мирчи Луческу пытались играть с позиции силы, сразу же прибрав мяч к своим ногам. Киевлянам несколько раз удавалось создавать напряжение у ворот соперников, но футболисты берлинского клуба успевали накрывать "динамовцев".

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Счет был открыт на 36-й минуте после вбрасывания из аута. В результате суматохи в штрафной площади украинской команды Воглзаммер оказался на ударной позиции и пробил по воротам с рикошетом. Бущан вытянулся в струнку, но все равно не спас от пропущенного гола.

В самом начале второй половины киевляне отыгрались после красивой комбинации Караваева, Вербича и Буяльского. Первый отдал пас в центр, второй грамотно пропустил мяч, а третий вывел словенца один на один с голкипером – 1:1.

В дальнейшем именно "Динамо" было ближе к тому, чтобы вырвать победу, но подопечным Луческу не удалось сделать это, несмотря на игровое преимущество.

"Динамо" (Киев) – "Унион" (Берлин, Германия) – 1:1 (0:1, 1:0)

Голы: Вербич (47) – Воглзаммер (36).

"Динамо" (1-й тайм): Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук (к), Шапаренко, Гармаш, Цыганков, Родригес – Кулач.

"Динамо" (2-й тайм): Бойко – Тымчик, Попов, Шабанов, Сидклей – Андриевский, Шепелев, Буяльский, Караваев, де Пена – Вербич (Шкурин, 59).

"Унион": Буск – Фридрих (к), Риерсон, Узтунали, Воглзаммер (Саного, 79), Авонйи, Эндо, Гисельман, Харагучи, Баумгарт, Андрич.

Предупреждены: Родригес (31), Гармаш (32) – Андрич (44).

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" отдало 12 футболистов в аренду клубу украинской Премьер-лиги.