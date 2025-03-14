'Динамо' непобедимо в УПЛ. Удавалось ли кому-то выиграть чемпионат Украины без поражений

Непобедимое "Динамо" мчится к очередному золоту Украинской Премьер-лиги. После вылета из еврокубков, у команды Шовковского появилось достаточно времени, чтобы качественно подготовиться к финишной прямой УПЛ и забрать долгожданное золото с "0" в графе поражений. Возможен ли еще и Золотой дубль? OBOZ.UA разбирался в вопросе.

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"Динамо" не проигрывает в УПЛ уже 23 матча

Последнее поражение киевлян датировано 11 мая: это было украинское Классическое, в котором решалась судьба золотых медалей. "Динамо" минимально проиграло и 3-й год подряд осталось без трофея УПЛ. С тех пор прошло 23 матча – и подопечные Шовковского до сих пор не знают, что такое поражение. Команда была близка к нему несколько раз (как в матчах с "Зарей" или "Александрией" в этом сезоне), но каждый раз успевала забить такой нужный мяч или не дать сопернику дойти до собственных ворот. Иронично, что поражения у команды все же есть – все в еврокубках.

Если брать исключительно домашние встречи, то такая беспроигрышная динамовская серия продолжается с ноября 2023-го года и насчитывает 22 игры. Тогда тоже последний раз проиграли горнякам. Встреча на киевском поле в этом сезоне была 27 октября, завершилась 1:1 и не сломала ни одно из достижений "Динамо".

Кому удавалось пройти целый сезон УПЛ без поражений?

За более чем 30 лет розыгрышей, украинское первенство несколько раз видело непобедимого триумфатора Чемпионата Украины с нулем в графе поражений. Это трижды было "Динамо" и однажды – "Шахтер". Что интересно, каждый раз это обязательно был Золотой дубль – чемпион Премьер-лиги забирал в музей также Кубок Украины:

Не попал в табличку, но был очень интересен сезон 11/12: тогда оба гранда проиграли только раз в сезоне, золото забрал донецкий клуб. А еще – легендарный розыгрыш 05/06: тогда гранды набрали по 75 очков (также с 1 поражением) и должны были играть Золотой матч. Несмотря на лидерство бело-синих в таблице, первую строчку забрал "Шахтер". К слову, наибольшее количество поражений у победителя Премьер-лиги было в сезоне 13/14: тогда "Шахтер" уступил на протяжении розыгрыша 5 раз, но опередил и "Днепр", и "Металлист". "Динамо" финишировало 4-м.

Невольно под такую тему вспоминаем легендарный "Арсенал", установивший уникальный рекорд – за весь сезон ни одного поражения. В то же время по схожему сценарию прошел сезон в "Челси", набрав в трех сезонах 40-матчевую беспроигрышную серию на домашнем поле. "Динамо" в четвертый раз двигается по лондонскому сценарию.

Как было в последний раз?

Сезон 14/15 был мегакрутым для украинского футбола. "Днепр" и его феноменальный путь в финал Лиги Европы. Плотная борьба среди бомбардиров УПЛ (кроме Тейшейры и Ярмоленко, вспомните луцкого Бикфалви?). Изнурительная погоня за лигочемпионовскими позициями. Всего 14 клубов в лиге. Именно тогда "Динамо" выиграло последний на сегодняшний день сезон без поражений.

Шовковский тогда еще играл за киевлян и пропустил всего 9 голов (иногда уступая место в воротах Рыбке). Ярмоленко, Гладкий и Кравец сражались за статус лучшего бомбардира столичного клуба – выиграл гонку Артем Кравец, 15 мячей. Лэнс и Ярмоленко стали лучшими ассистентами. "Шахтер" бело-синие обыграли дома, 0:0 отыграли на выезде. Впервые самостоятельно возглавить таблицу команде удалось в 10-м туре – и после этого никто не смог их оттуда сбросить. "Шахтер" отстал на 10 очков, "Днепр" - на 12. Прямой соперник всегда был рядом, но сам же упустил все возможности перегнать другого гранда - так в копилку динамовцев попал 14-й трофей Украинской Премьер-лиги.

Сможет ли "Динамо" не проиграть?

Прошло 10 лет с момента, когда бело-синие последний раз выигрывали УПЛ без единого поражения. На этот раз такая знакомая тропа вроде бы свободна – еврокубки не досаждают; в Кубке ждет "Рух", середняк чемпионата. То есть и Золотой дубль возможен. А вот в таблице ситуация усугубилась. Едва спасенная ничья против "Зари" покинула команду в беспроигрышной серии, а вот "Александрия" приближается: отставание всего 4 очка. Не мешает разве что "Шахтер": сначала горняки потеряли очки против "Кривбасса", а затем сыграли 0:0 с "Карпатами". Отрыв от "Динамо" – десять очков. Далее следует "Полесье", но преимущество над ним 17 очков, что будет трудно отыграть.

Как видим, только 2 команды могут реально навязать конкуренцию столичному клубу в борьбе за золото УПЛ. С ноября киевский гранд не теряет очков дома: осталось только 3 таких игры. Важен будет 26-й, выездной тур, в конце апреля. Это второй этап Классического, во время которого, возможно, будет оформить победу в чемпионате официально. В таком случае не пригодится даже отложенный матч "Шахтера".

Но способно ли "Динамо" быть претендентом на золото? В начале весны сформировалась тенденция, что столичный гранд теряет второй тайм, хотя может выиграть матч. Сам Шовковский говорит, что нарабатывает завершение атак с акцентированными ударами. Еще один элемент после сборов и Лиги Европы – больше внимания фланговым комбинациям. Этот аспект не сработал с "Ворсклой" и был сложным для реализации против "Карпат" и "ЛНЗ". На ближайшее время недоступен из-за травмы Тымчик, на неопределенный срок вылетел Волошин, непонятная ситуация с игрой Бражко. Но, несмотря на это, звать кого-то из дубля коуч не собирается, будет опираться на имеющихся футболистов первой команды.

Букмекеры пророчили чрезвычайно большой шанс "Динамо" на победу в турнире, аналитики также давали более 90% на выигрыш именно киевлян. Но следует понять, что выигрыш это ответственность – путь в Лигу чемпионов. Команда уверенно идет на первой строчке УПЛ и, кажется, максимально нацелена вернуть трофей себе после долгой паузы. Для этого нужно выдержать 9 матчей и спасать положение в любой момент. Тогда команда Шовковского впервые возьмет чемпионат с его участием не только на поле, но и на бровке.