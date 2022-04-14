"Динамо" выгнало нападающего, отец которого оказался террористом в "ЛНР"

Киевское "Динамо" в одностороннем порядке расторгло контракт с нападающим юношеской команды Артуром Уваровым. Молодой футболист скрыл тот факт, что его отец работает в "лнр".

Максим Уваров занимает должность заместителя главы комитета "народного совета" так называемой луганской народной республики по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы.

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Как сообщает пресс-служба "бело-синих", изначально руководство столичной команды не планировала действовать "сталинскими методами", когда сын отвечает за поступки отца. Однако после получения информации о том, что Уваров-старший является террористом "ЛНР" и находится в базе "Миротворца", форварду был задан прямой вопрос, о принадлежности его отца к террористическим структурам в Луганске.

Младший Уваров дал положительный ответ не сразу.

"Динамо" (Киев) официально заявляет, что в структуре клуба нет места людям, настроенным против независимости, цельности и суверенитета Украины. Во времена страшной войны с российскими оккупантами Артуру Уварову необходимо было лично обратиться к руководству клуба и признаться в участии своего отца в военной агрессии против Украины", – говорится в тексте заявления.

Как сообщал OBOZREVATEL, легенда "Динамо", предавший Украину, назвал дисквалификацию сборной России санкциями "против культуры и экономики".