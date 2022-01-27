"Динамо" хочет купить атакующего футболиста, который никак не может забить
Киевское "Динамо" продолжает искать пути усиления атаки. Стало известно, что селекционеры украинского клуба заинтересовались атакующим полузащитником немецкого "Хоффенхайма" Миятом Гачиновичем. Футболист сборной Сербии в этом сезоне провел всего шесть матчей за свою команду и отметился одной голевой передачей.
Об этом сообщает сайт TuttoMercatoWeb. На 26-летнего игрока также претендуют итальянская "Салернитана", аутсайдер Серии А, и одна из самых слабых команд испанской Ла Лиги – "Кадис".
Правоногий футболист ростом 175 см обычно действует в центре полузащиты, но может сыграть и на месте левого вингера. Контракт Гачиновича в "Хоффенхайме" рассчитан до лета 2024 года, а сайт Transfermarkt оценивает его в 2,8 миллиона евро.
Ранее он выступал кипрский "Лимассол" и немецкий "Айнтрахт". В активе Мията два гола в 23 матчах за сборную Сербии.
В нынешнем сезоне "Хоффенхайм" после 20 туров занимает седьмое место, отставая от берлинского "Униона", который идет четвертым, всего на три очка.
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