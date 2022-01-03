Киевское 'Динамо' нацелилось на мощного бомбардира

Чемпион Украины, киевское "Динамо", продолжает искать пути усиления атаки и обратил свои взоры на болгарскую лигу. "Бело-голубые" активно интересуются форвардом таранного типа из софийского ЦСКА Хорхи Кайседо.

Об этом пишет болгарский сайт TopSport. 24-летний футболист из Эквадора за первую половину сезона 2021/2022 в чемпионате Болгарии забил 12 мячей в 16 матчей, добавив к ним четыре гола в двух встречах Кубка страны. Высокая результативность привлекла скаутов "Динамо" и турецкого "Газиантепа". Также в 2021 году он дебютировал за национальную сборную, но в пяти играх голами не отличился.

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Агент мощного нападающего Эрнан Боладо сообщил, что ЦСКА хочет получить за Хорди 5,5 миллиона евро, что станет рекордом клуба. Он выразил надежду, что трансфер вскоре состоится. Сайт Transfermarkt оценивает его в 1,5 млн евро.

Контракт Кайседо действует до лета 2025 года. Ранее он выступал за клубы своей родины и бразильскую "Виторию". В Лиге конференций болгарский гранд играл в одной группе с украинской "Зарей" и занял последнее место, а эквадорец в пяти поединках лишь получил две желтые карточки.

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