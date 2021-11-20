"Динамо" договорилось о трансфере иностранного футболиста – СМИ

22-летний защитник молодежной сборной Румынии и "Фарула" Раду Бобок близок к переходу в киевское "Динамо", сообщает Playsport.ro. По информации СМИ, стороны достигли принципиальной договоренности о трансфере за 1 млн евро.

Луческу долгое время следил за футболистом. Игрок несколько недель назад получил травму и пропусти две игры. В последнем туре Первой лиги чемпионата Румынии Бобок отыграл 25 минут а его команда победила ""Университатя" Крайова со счетом 1:0.

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Физическое состояние игрока является единственным препятствием для трансфера. Тренер киевского "Динамо" выразил желание увидеть его за работой, и если спортсмен успешно пройдет медосмотр, он перейдет в Украину.

Несмотря на то, что Раду правый защитник, он может сыграть и слева в обороне и в центре поля. По данным Transfermarkt стоимость футболиста составляет 1,35 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне принял решение обязать парагвайскую "Олимпию" выплатить киевскому "Динамо" пять с половиной миллионов долларов.