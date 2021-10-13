Киевское 'Динамо' получит 5,5 млн долларов по старому трансферу

Спортивный арбитражный суд (CAS) в швейцарской Лозанне принял решение обязать парагвайскую "Олимпию" выплатить киевскому "Динамо" пять с половиной миллионов долларов. Дело касается перехода полузащитника Дерлиса Гонсалеса. Причем, рассчитаться за своего соотечественника "Олимпия" должна в течение 45 дней.

Об этом пишет парагвайское издание ABC. "Олимпия" должна "Динамо" пять миллионов за 50% прав на футболиста и еще 10% от этой суммы за издержки.

Anticipo: Acaba de salir la sentencia. El TAS obliga al #Olimpia abonar al Dinamo Kiev 5 millones de dólares más 10% de interés y tiene 45 días para hacerlo. Caso Derlis González. pic.twitter.com/U2V6HAd8No — Bruno Pont (@BrunoPont) October 12, 2021

Южноамериканский клуб пытался растянуть выплаты на более длительный срок, но не смог договориться с руководством киевлян, хотя "Динамо" пошло на уступки при продаже Гонсалеса.

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Талантливый полузащитник играл за украинскую команду в 2015-2018 годах, после чего перешел в бразильский "Сантос" на правах аренды. С начала 2020 года Дерлис выступает за "Олимпию". Сейчас 27-летнего атакующего игрока оценивают в три миллиона евро.

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