Чемпионат СССР 1961 года – памятный для ФК "Динамо" (Киев) и миллионов его поклонников. 17 октября 60 лет тому назад киевляне прервали 25-летнюю гегемонию московских клубов, впервые став чемпионами страны. Сыграв в этот вечер на поле Центрального стадиона вничью – 0:0 – с неуступчивым харьковским "Авангардом" (блестяще действовали вратари Олег Макаров и Николай Уграицкий), киевское "Динамо" досрочно стало сильнейшей командой Союза.

За несколько минут до финального свистка диктор по стадиону объявил, что московское "Торпедо" уступило в Ташкенте местному "Пахтакору", а это означало, что "Динамо" стало чемпионом. Я был среди зрителей переполненных трибун. Что творилось на них после данного объявления – описать словами невозможно. Впервые запылали "факелы" – свернутые газеты. Футбольный Киев гулял всю ночь – благо, Центральный гастроном на Крещатике работал до 23:00. Как поется: "Не забывается такое никогда".

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Свой заключительный матч чемпионата динамовцы провели по-чемпионски, победив в Москве "Локомотив" – 4:3. Затем у "Динамо" было еще 12 "золотых" осеней, но та, в 1961 году, незабываемая, как и первая любовь.

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В сезоне 1960 года динамовцы Киева завоевали "серебро", уступив "Торпедо", и конечно мечтали о наградах высшей пробы. Команда обновила состав. Ушли Ковалев, Гаваши, Онысько, Диковец, пришли – Щегольков, Кольцов, Щербаков, воспитанники киевского футбола Соснихин, Владимир и Валентин Левченко.

Несмотря на то, что на старте сезона по разным причинам команде не могли помочь Ерохин, Турянчик, Зайцев, предварительный раунд чемпионата, который вновь состоял из двух этапов, киевляне завершили, выступая в группе "Б", на втором месте. "Бело-синие" набрали, как и лидер, московский ЦСКА, 29 очков, у "Спартака" было 25 баллов. В группе "А" на первом месте финишировало "Торпедо" – 33 очка. В отличие от предыдущего сезона, в финальном турнире, в котором выступало 10 команд, учитывались очки, набранные ими на первом этапе.

На короткой дистанции в группе, где разыгрывались медали, киевляне выступили удачно (6 побед и 4 ничьи), в итоге набрав 45 очков. "Торпедо" финишировало с 41 очком, "Спартак" – с 40. Команда с берегов Днепра достигла своей цели, к которой шла долгих 25 лет.

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Вот они, 22 игрока, которые в сезоне-1961 сражались за первые медали чемпионов. Провели они разное количество матчей, забивали разное количество мячей, но каждый из них, выходя на поле, отдавал все свои силы.

Макаров (29 матчей), Серебряников (29, 4 мяча), Лобановский (28, 10), Кольцов (28), Сабо (27, 3), Базилевич (26, 9), Каневский (26, 18), Сучков (25), Щегольков (22), Войнов (21, 3), Биба (17, 5), Трояновский (15, 3), Ануфриенко (15), Щербаков (12), Каштанов (11, 1), Зайцев (8), Турянчик (9, 1), Клюев (4), Сорокин (3), Веригин (3), Ерохин (2), Пестриков (1).

Из этого чемпионского состава покинули футбольный мир главный тренер "Динамо" Вячеслав Соловьев, его помощники Михаил Коман и Виктор Терентьев, а также многие их подопечные. Среди нас, спасибо Богу, остаются пятеро: Йожеф Сабо, Василий Турянчик, Андрей Биба, Владимир Сорокин и Николай Каштанов.

Хочется, чтобы не прошла незамеченной великолепная победа 1961 года. Уверен, об этом позаботится руководство ФК "Динамо", Украинская ассоциация футбола, Федерация футбола Киева. OBOZREVATEL предлагает 23 октября, в перерыве матча 12-го тура чемпионата Украины "Динамо" – "Днепр-1", пригласить на поле, на котором динамовцы 60 лет назад сражались за союзное "золото", оставшихся в живых легендарных футболистов, поздравить их с той незабываемой победой, а также показать на табло хронику матчей того памятного сезона-1961.

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