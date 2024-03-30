Есть ли такие в Украине? Десятки тысяч мест, идеальное освещение, экраны: требования УЕФА к стадиону высшей категории

Вопрос футбольной инфраструктуры всегда связан с комфортом всех участников соревнований: игроков, тренеров и болельщиков. Для этого существуют разные методы организации игр, которые УЕФА удобно распределило по категориям. Есть ли в Украине стадионы высшего качества? Сегодня попробуем в этом подробно разобраться.

Что требует УЕФА от лучшего стадиона?

Новейший регламент датирован 2018-м годом. Под влиянием экономических последствий пандемии не так много клубов готовы строить новые стадионы или обновлять имеющиеся, поэтому переписывать существующий документ нет необходимости.

Что же за требования к стадиону наилучшей – четвертой – категории? Основные параметры заметны зрителям во время игры: загрузка стадиона, размеры поля (четко 105х68 метров), равномерное освещение, надлежащее парковочное пространство (на 8 тысяч мест и 2 автобуса) и многое другое, на что мы можем даже не обращать внимания, но вместе эти аспекты оказывают большое влияние на комфорт просмотра. Даже размер экрана должен соответствовать яркости и коэффициенту равномерности изображения.

Гранды Испании – владельцы роскошных арен. У "Атлетико" уже есть "Estadio Civitas Metropolitano", открытый в 2017-м. "Камп Ноу" также скоро станет образцом идеального стадиона – перестройка позволит разместить 105 тысяч зрителей! Дом "Барселоны" станет самым большим в Европе и вторым в мире.

А еще идеально по всем параметрам подходит новый стадион "Реала". Точнее, подойдет. Официально четырехлетняя реконструкция "Сантьяго Бернабеу" должна завершиться этой весной - и с нового сезона сливочные будут играть на наиболее технологичном стадионе Европы. Реновация, финансируемая тремя кредитами, оценивается почти в два миллиарда евро. Аналитики говорят, что окупится она через 30 лет! Хотя, возможно, этот период наступит быстрее – с увеличением количества мест до 85 тысяч и еще большей популярностью команды и в Мадриде, и в Европе.

Среди неочевидных для зрителя параметров, но не менее важных для матча и его организации, - комната допинг-контроля, турникеты, системы цветных камер видеонаблюдения, достаточное количество камер для съемки и их расположение. Когда-то вы точно замечали ряды запасных в кадре трансляции. Так вот, это также следствие требований регламента: 3 основные камеры должны стоять так, чтобы их не слепило солнце. Поэтому изредка, но бывает, когда видно, как лучшие тренеры мира на бровке напротив руководят своими футболистами.

Что еще за стадионы относятся к 4-й категории УЕФА? Таких немало и они самые большие арены Европы. Топ по посадке - "Уэмбли" (Лондон), "Кроук Парк" (Дублин), "Стад де Франс" (Париж), "Вестфаленштадион" (Дортмунд), "Сан-Сиро" (Милан); все готовы принимать финалы топовых континентальных турниров и быть частью европейского или мирового первенства. А еще – у каждого вместимость более 80 тысяч зрителей.

Как дела с регламентом в Украине?

В нашем государстве также существует специальный документ с 2020-го года - "Регламент инфраструктуры стадионов и мер безопасности проведения соревнований по футболу". Он опирается на такой же список от УЕФА и составлен с учетом текущих реалий украинского футбола. Недавно были добавлены параметры безопасности из-за полномасштабного вторжения.

В целом, параметры схожи: требования к газону, трибунам, трансляциям, общественному порядку, стюардам, медицинской помощи или даже флагштокам общие для многих арен. 150 страниц Регламента определяют каждый шаг – от зон для фотографов до количества туалетов для каждого сектора. Вот какие, например, должны быть расстояния от поля до других объектов инфраструктуры. Само поле может отличаться для 1-й и 2-й категории, а вот у стадионов предвысшей и высшей категории стандарт один: 105 на 68 метров.

Не следует забывать и о VAR: для каждого матча в туре Украинской Премьер-лиги это пока недоступная опция, хотя в последнее время организаторы пытаются обеспечить все игры этой системой. И если в Англии, Испании или Германии VAR имеет отдельную комнату на территории стадиона, обустроенную удобными местами, мониторами и аппаратурой для просмотра ракурсов, то в УПЛ в отдельных случаях клубы сами покупают специальные фургоны для видеоассистентов.

Есть и параметр, до которого отдельным нашим стадионам еще о-очень далеко: ровный и зеленый газон. Если с цветом вопросов меньше, то состояние покрытия – национальная проблема (вспомните в свое время Днепр и Одессу). Картофельная грядка, коровник – как только мы не называли те поля, но пятен земельного цвета тогда было очень много. Да что там – арена "Черноморец" даже сегодня имеет вытоптанные зоны:

Какие стадионы Украины признаны лучшими?

Самый большой стадион Украины – "Олимпийский" в Киеве – принадлежит к 4-й категории, там можно проводить матчи всех уровней всех турниров Европы и мира. Этот стадион, обновленный в 2011-м, только за 13 лет своей новой жизни успел принять финал ЛЧ и Евро, увидеть драматические лигочемпионовские матчи "Шахтера" и "Динамо", а также - ту самую невероятную сагу "Днепра" в Лиге Европы (в частности, против "Брюгге" и "Наполи"). Ожидаем, что уже очень скоро футбол самого высокого качества вернется к его чаше с заполненными на 120% трибунами.

Сама категория напрямую влияет на уровень матчей, которые можно проводить на этих аренах:

Категория 4 – любые матчи под эгидой УАФ. от УЕФА требуется согласования на проведение официальных международных встреч;

Категория 3 – все игры Украинской Премьер-лиги, финальные матчи внутренних Кубков. Возможны также матчи еврокубков или сборной;

Категория 2 – без УПЛ, матчи только Первой лиги. Кубок Украины на таких стадионах можно играть только до четвертьфинала;

Категория 1 – можно играть матчи второй лиги, молодежных и юношеских команд. Разрешено проводить и отдельные поединки Кубка Украины (до стадии 1/8 финала).

Под критерии лучших арен, по данным УАФ, подпадают всего 7 стадионов в Украине. На время постоянной угрозы из-за войны наши футбольные сооружения не могут похвастаться забитыми трибунами, но вся инфраструктура у них осталась, поэтому свою категорию они сохраняют:

К третьей категории относится львиная доля стадионов команд УПЛ: столичные "Динамо" и "Оболонь", "Колос" в Ковалевке, "Ника" в Александрии, "Центральный" в Черкассах, луцкий и ужгородский "Авангарды". Интересно, что УПЛ принимают и те стадионы, которые по категории не могут этого делать: это житомирский "Полесье", столичная арена "Левый Берег", криворожский "Горняк", а еще - "Минай-Арена". Все они – 2-я категория.

В Украине огромная потребность в новых стадионах. Надеемся, что после нашей Победы футбол пойдет по пути стремительного развития и каждый клуб УПЛ получит стадион, по крайней мере, третьей категории. А каждый зритель сможет насладиться игрой высокого качества и дома, и на стадионе с полным сервисом и удобной инфраструктурой.

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