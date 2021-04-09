День сенсаций: результаты 1/4 финала Лиги Европы 7 апреля

В Лиге Европы в четверг, 8 апреля, были сыграны первые четвертьфинальные поединки.

Среди результатов стоит отметить неожиданный результат в Амстердаме, где местный "Аякс" на последних минутах уступил римской "Роме" (1:2). Напомним, что именно римляне выбили из ЛЕ донецкий "Шахтер"..

Еще одну сенсацию сотворила чешская "Славия", сыграв вничью с лондонским "Арсеналом" (1:1).

Уверенной победы над скромной "Гранадой" добился один из фаворитов турнира – "Манчестер Юнайтед" (2:0).

"Арсенал" Англия – "Славия" Чехия 1:1 (0:0, 1:1)

Голы: 1:0 – 86 Пепе, 1:1 – 90 Голеш.

Арсенал – Лено, Соареш, Бельерин, Холдинг, Габриэл, Смит-Роу (Себальос, 88), Джака, Парти (Эль-Ненни, 78), Сака (Пепе, 78), Виллиан (Мартинелли, 73), Ляказетт (Обамеянг, 78).

Славия – Коларж, Боржил, Ба, Голеш, Зима, Станчу (Масопуст, 84), Громада (Шевчик, 46), Провод, Дорли (Лингр, 69), Олайинка (Траоре, 85), Сима (Кухта, 69).

Предупреждение: Зима (47).

"Гранада" Испания – "Манчестер" Юнайтед Англия 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 31 Рэшфорд, 0:2 – 90, пенальти Бруну Фернандеш.

Гранада – Руй Силва, Вальехо, Нева (Фулькье, 74), Дуарте (Херман Санчес, 54), Диас, Монторо, Пуэртас, Гоналон (Этеки, 86), Эррера, Кенеди (Мачис, 75), Сольдадо (Суарес, 87).

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Магуайр, Шоу (Теллес, 46), Уан-Биссака, Линделеф, Погба (Матич, 74), Бруну Фернандеш, Мактомини, Джеймс, Гринвуд (ван де Бек, 85), Рэшфорд (Кавани, 66).

Предупреждения: Погба (8), Мактомини (40), Шоу (42), Дуарте (51), Магуайр (72), Матич (84), Этеки (89).

"Аякс" Нидерланды – "Рома" Италия 1:2 (1:0, 0:2)

Голы: 1:0 – 39 Классен, 1:1 – 57 Пеллегрини, 1:2 – 87 Рожер.

Аякс – Схерпен, Тальяфико, Тимбер, Альварес, Ренсх (Клайбер, 78), Тадич, Гравенберх, Нерес (Броббей, 64), Классен, Антони (Идрисси, 88), Мартинес.

Рома – Лопес, Спинаццола (Калафьори, 29), Манчини, Рожер, Бруно Перес, Диавара, Кристанте, Верету (Вильяр, 77), Пеллегрини, Педро (Карлес Перес, 89), Джеко (Майораль, 77).

Предупреждения: Ренсх (71), Бруно Перес (78), Мартинес (86), Кристанте (90), Калафьори (90).

"Динамо" Загреб Хорватия – "Вильярреал" Испания 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 44, пенальти Жерар Морено.

Динамо Загреб – Ливакович, Ристовски, Лауритсен, Теофиль-Катрин, Гвардиол (Леовац, 72), Якич (Кастрати, 61), Маер (Франьич, 82), Атьемвен (Петкович, 61), Адеми, Оршич (Толич, 82), Иванушец.

Вильярреал – Рульи, Пау Торрес, Альбиоль, Фойт, Педраса, Парехо, Капу, Тригерос (Пенья, 86), Чуквуэзе (Мойсес Гомес, 69), Бакка (Пако Алькасер, 46), Жерар Морено.

Предупреждение: Жерар Морено (76).

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча "Гранада" – "Манчестер Юнайтед" была прервана из-за голого болельщика, который выбежал на поле.