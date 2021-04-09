День сенсацій: результати 1/4 фіналу Ліги Європи 7 квітня

У Лізі Європи у четвер, 8 квітня, були зіграні перші чвертьфінальні поєдинки.

Серед результатів варто відзначити несподіваний результат в Амстердамі, де місцевий "Аякс" на останніх хвилинах поступився римськiй "Ромi" (1:2). Нагадаємо, що саме римляни вибили з ЛЕ донецький "Шахтар"..

Ще одну сенсацію створила чеська "Славія", зігравши внічию з лондонським "Арсеналом" (1:1).

Впевненої перемоги над скромною "Гранадою" домігся один з фаворитів турніру – "Манчестер Юнайтед" (2:0).

"Арсенал" Англія – "Славія" Чехія 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 1:0 – 86 Пепе, 1:1 – 90 Голешов.

Арсенал – Лено, Соареш, Бельерін, Холдинг, Габріел, Сміт-Роу (Себальос, 88), Джака, Парті (Ель-Ненни, 78), Сака (Пепе, 78), Вілліан (Мартінеллі, 73), Ляказетт (Обамеянг, 78).

Славія – Колар, боржомі, Ба, Голешов, Зима, Станчу (Масопуст, 84), Громада (Шевчик, 46), Провід, Дорлі (Лінгрен, 69), Олайінка (Траоре, 85), Сима (Кухта, 69).

Попередження: Зима (47).

"Гранада" Іспанія – "Манчестер" Юнайтед Англія 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 – 31 Решфорд, 0:2 – 90, пенальті Бруну Фернандеш.

Гранада – Руй Сілва, Вальєхо, Нева (Фульке, 74), Дуарте (Херман Санчес, 54), Діас, Монторо, Пуертас, Гоналон (Етек, 86), Еррера, Кенеді (Мачис, 75), Сольдадо (Суарес, 87) .

Манчестер Юнайтед – Де Хеа, Магуайр, Шоу (Теллес, 46), Уан-Біссака, Лінделеф, Погба (Матіч, 74), Бруну Фернандеш, Мактоміні, Джеймс, Грінвуд (ван де Бек, 85), Решфорд (Кавані, 66) .

Попередження: Погба (8), Мактоміні (40), Шоу (42), Дуарте (51), Магуайр (72), Матіч (84), Етек (89).

"Аякс" Нідерланди – "Рома" Італія 1:2 (1:0, 0:2)

Голи: 1:0 – 39 Классен, 1:1 – 57 Пеллегріні, 1:2 – 87 Рожер.

Аякс – Схерпен, Тальяфіко, Тімбер, Альварес, Ренсх (Клайбер, 78), Тадич, Гравенберх, Нерес (Броббей, 64), Классен, Антоні (Ідрісса, 88), Мартінес.

Рома – Лопес, Спінаццола (Калафьорі, 29), Манчіні, Рожер, Бруно Перес, Діавара, Крістанте, веретена (Вільяр, 77), Пеллегріні, Педро (Карлес Перес, 89), Джеко (Майораля, 77).

Попередження: Ренсх (71), Бруно Перес (78), Мартінес (86), Крістанте (90), Калафьорі (90).

"Динамо" Загреб Хорватія – "Вільярреал" Іспанія 0:1 (0:1, 0:0)

Гол: 0:1 – 44, пенальті Жерар Морено.

Динамо Загреб – Ліваковіч, Рістовскі, Лаурітсен, Теофіль-Катрін, Гвардіола (Леовац, 72), Якіч (Кастраті, 61), Маєр (Іван Франжич, 82), Атьемвен (Петкович, 61), Адемі, Оршіч (Толіч, 82), Іванушец.

Вільярреал – Рульі, Пау Торрес, Рауль Альбіоль, Фойт, Педраса, Парехо, Капу, Трігерос (Пенья, 86), Чуквуезе (Мойсес Гомес, 69), Бакка (Пако Алькасер, 46), Жерар Морено.

Попередження: Жерар Морено (76).

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч "Гранада" – "Манчестер Юнайтед" була перервана через голого уболівальника, який вибіг на поле.