''Делать, как он, не буду'': голкипер Франции отреагировал на выходки вратаря Аргентины на ЧМ-2022

Вратарь сборной Франции Уго Льорис, вспоминая финал чемпионата мира-2022, признался, что не умеет вести себя так, как его коллега из аргентинской команды Эмилиано Мартинес. Голкипер "Тоттенхэма" согласился с тем, что соперник провоцировал его партнеров и старался вывести их из психологического равновесия во время серии пенальти.

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Об этом Льорис заявил в интервью изданию L'Equipe. В то же время он не стал реагировать на скандальное празднование Мартинесом победы на ЧМ, хотя тот откровенно издевался над форвардом французов Киллианом Мбаппе и другими игроками "синих".

"Есть вещи, которые я не умею делать. Дурачиться в воротах, якобы дестабилизируя соперника и играя на грани, я не умею. Я слишком рационален, слишком честен, чтобы попытаться это сделать. Я не умею выигрывать так, даже если мне очень сильно не хочется проигрывать. Смог бы я действовать, как Мартинес? Попытаться добиться успеха – да. Но делать так, как он, я не буду. Мы должны поздравить Аргентину и сказать, что действия Мартинеса стали решающими. За празднования его достаточно критиковали, мне нечего добавить. Во время самого финала он использовал все, что мог, для дестабилизации наших игроков", – сказал Льорис.

Напомним, Эмилиано Мартинес вызвал шквал критики своими действиями на поле во время финала ЧМ, в раздевалке после матча и во время празднования завоевания Кубка мира в Буэнос-Айресе, когда носил куклу с изображение нападающего Килиана Мбаппе. Президент Федерации футбола Франции направил жалобу на 30-летнего вратаря сборной Аргентины. А легендарный шотландский футболист Грэм Сунесс обозвал футболиста клоуном.

Как сообщал OBOZREVATEL, форвард сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на выходки Эмилиано Мартинеса. А в России назвали неполноценным чемпионство Лионеля Месси и сборной Аргентины на первенстве в Катаре, так как в нем не участвовала команда РФ.

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