Дебют Цыганкова в дерби? Где смотреть ''Жирона'' – ''Барселона'': расписание трансляций матча чемпионата Испании

Бывший капитан киевского "Динамо" Виктор Цыганков уже в субботу, 28 января, может дебютировать в составе своей новой команды – испанской "Жироне". Коллектив нашего соотечественника в 19-м туре Примере сыграет в каталонском дерби с лидером чемпионата "Барселоной".

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Встреча состоится на домашнем стадионе "жирондинцев" стадионе "Эстадио Монтиливи". Начало поединка – в 17:15 по киевскому времени.

Увидеть возможный первый матч Цыганкова в Испании украинские любители футбола смогут благодаря прямой трансляции на видеоплатформе Megogo и ее стримминговом канале "Megogo Футбол Первый". Он также доступен на сервисе Volia TV.

"Жирона" после 18 сыгранных матчей занимает 11-е место в чемпионате, набрав 21 очко. "Барселона" же лидирует в первенстве, опережая соперников по региону на 23 пункта.

Интересно, что в последний раз в Примере команды встречали четыре года назад. Тогда "гранатово-синие" обыграли соперника 2:0. Напомним, что Цыганков перешел в "Жирону" за пять миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский новичок лондонского "Челси" Михаил Мудрик шокировал легендарного защитника "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанда. Кроме того, украинец установил рекорд сезона в чемпионате Англии в своем первом же матче за "аристократов".

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