Де Дзерби разорвал контракт с "Шахтером" – СМИ

Главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби разорвал контракт с украинским клубом. К такому решению стороны пришли по обоюдному согласию на фоне военного вторжения Российской Федерации в Украине.

Такими данными располагает YouTube-канал "ТаТоТаке". По его информации, вместе с итальянским специалистом стан "оранжево-черных" покинул весь его тренерский штаб. Кроме того, стало известно о попытках "горняков" реализовать права на своих лидеров.

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При этом в самом "Шахтере" опровергли проблемы в команде. "Это полный бред. "Шахтер" был, есть и будет. Но сегодня о будущем мы говорим только в контексте всей страны: сначала – победа в войне, только потом – футбол, как признак и символ мирной жизни", – прокомментировал директор департамента маркетинга и коммуникаций донецкого клуба Юрий Свиридов.

Отметим, что Де Дзерби возглавил "Шахтер" летом минувшего года, подписав двухлетнее соглашение. Предыдущим местом работы итальянского специалиста был "Сассуоло".

Как сообщал OBOZREVATEL, футболисты донецкого "Шахтера" и киевского "Динамо" Сергей Кривцов, Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Георгий Бущан, Николай Шапаренко и Николай Матвиенко заявили о создании военного фонда в помощь защитникам Украины.

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