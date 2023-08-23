'Даже врачи дурдома в шоке'. Заявление Пушилина по 'Шахтеру' вызвало истерику в России

Главарь самопровозглашенной террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин заявил о скором возрождении донецкого "Шахтера". На конференции регионального отделения "Единой России" в Мариуполе, озвучивая предвыборную программу партии, бандит заявил, что "нужно возвращать былую славу и нашему спорту".

Видео дня

"Будем восстанавливать наши стадионы и спортивные комплексы. Будем возрождать – наконец-то, долгожданно, и работа уже ведется в активной фазе, – клуб "Шахтер" и ставить перед ним задачу-минимум выйти в Премьер-лигу российского футбола", – заявил Пушилин, спровоцировав настоящую истерику у российских болельщиков.

Юзеры считают, что в этом клиническом случае с Пушилиным, даже медицина бессильна.

"А врачи что думают?", "Даже врачи дурдома в шоке с подобных заявлений", – издеваются любители футбола из РФ.

Фанаты высмеивают террориста, вспоминая его прошлое в пирамиде "МММ".

Как вешал лапшу людям на уши в МММ-е, так и продолжает. Возрождаем Шахтёр, а получится "МММ". Любой каприз за наши деньги. Как всегда в МММ", – говорится в комментариях.

Россияне в шоке, в каком масштабе идет распил бюджетных средств.

"Прикиньте, какого уровня попил, что будут возрождать клуб, который в еврокубках играет", - не сдерживаются пользователи.

Отметим, что Пушилин давно рассказывает жителям "днр" о скором приходе "настоящего "Шахтера". В одном из интервью "глава республики" поделился розовыми мечтами о том, что донецкий клуб будет выступать в чемпионате России. оккупированного Донецка на "Донбас-Арене".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!