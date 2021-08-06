Датский футболист, переживший остановку сердца на Евро-2020, сказал, когда вернется на поле

Полузащитник "Интера" и сборной Дании Кристиан Эриксен заявил, что не собирается завершать футбольную карьеру после страшного инцидента с остановкой сердца во время стартового матча Евро-2020 против Финляндии. Он планирует снова выйти на поле через четыре-пять месяцев.

Об этом сообщает издание nettavisen.no со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Датчанин рассказал, что чувствует себя хорошо.

"Через четыре или пять месяцев я снова начну играть в футбол. Я хорошо себя чувствую", – сказал Эриксен.

Несколько дней назад Кристиан посетил тренировочную базу "Интера", встретившись с одноклубниками, новым тренером и руководством. В итальянской команде отметили, что датчанин находится в хорошем физическом и психологическом состоянии.

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Отметим, что член научно-технического комитета Итальянской федерации футбола (FIGC) Франческо Браконаро ранее заявил, что Эриксену не разрешат выступать во внутренних турнирах страны с установленным кардиостимулятором. Он якобы сможет вернуться на поле только в том случае, если откажется от устройств и будет достаточно здоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце первого тайма матча Дания – Финляндия на Евро-2020 Кристиан неожиданно упал на газон без контакта с соперниками. У него на некоторое время остановилось сердце. Через несколько дней Эриксену сделали операцию.