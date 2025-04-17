Что вытворял Андрей Шевченко на итальянском телевидении. В сети всплыло редкое видео

В интернете появилось архивное видео с участием экс-тренера сборной Украины по футболу и президента Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко в итальянском телешоу "Mai dire Goal" от 2000 года. В то время 24-летний украинский форвард только начинал сверкать в составе "Милана", но уже привлек внимание не только болельщиков, но и телевидения.

Видео дня

Шевченко вместе с партнерами по команде — Дженнаро Гаттузо, Массимо Амброзини и Алессандро Костакуртой — стал гостем развлекательной передачи на канале Mediaset. Игроков пригласили принять участие в юмористическом номере с комедийным трио Gialappa’s Band.

Футболисты не стали отказываться от необычного вызова и с энтузиазмом исполнили зажигательный танец. Шевченко особенно выделился — он не стеснялся дурачиться и с лёгкостью вжился в роль шоу-мена, чем вызвал бурную реакцию публики.

Видео вновь набрало популярность в сети, напомнив болельщикам о харизме украинского нападающего.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!